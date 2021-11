Jean Van Hamme: «Blake et Mortimer sont vieux mais jamais essoufflés»

Le 26 septembre 1946, dans le premier numéro du nouvel hebdomadaire Tintin , le baryton Edgar P. Jacobs s’essaie à la bande dessinée, à la demande de son ami Hergé. A 42 ans, il invente les premiers héros adultes du 9e Art, Blake et Mortimer, en même temps que l’Espadon, l’arme de destruction massive qui doit libérer le monde de la dictature. Ce scénario de troisième guerre mondiale va bluffer les lecteurs du journal Tintin pendant plus de 150 semaines… Entre 1946 et 1972, Edgar P. Jacobs signera huit aventures de Blake et Mortimer. Depuis sa disparition, en 1987, douze autres récits ont été imaginés par treize scénaristes et dessinateurs belges, français ou hollandais.