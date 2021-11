Amina, réceptionniste d’entreprise

Accueil, prise de contact, téléphonie, courrier… Amina est réceptionniste d’entreprise. Elle est seule derrière sa réception. Mais au rez-de-chaussée d’un immeuble de six étages dans lequel travaillent des centaines de personnes. Elle a donc l’habitude de voir beaucoup de monde. C’est d’ailleurs ce qu’Amina préfère dans son métier. « Nous, les réceptionnistes, on aime le contact avec les gens ». Ce qui en inclut les membres du personnel. « Surtout que nous sommes une société familiale dans laquelle tout le monde s’entend bien, il y a une belle dynamique, à peu près toutes les tranches d’âge, et une chouette ambiance. Avant la crise, nous allions parfois déjeuner ensemble. Aujourd’hui, tout le monde est plus prudent. Alors chacun mange à son bureau ». En fait, Amina ne voit presque plus personne. « Il y a certains de mes collègues que je n’ai plus vus depuis un an ». Elle n’a jamais été mise au chômage. Quand les bureaux ont fermé, ils ont mis en place un système de télétravail.