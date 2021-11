Les grands chantiers du RFC Seraing

Seraing grandit. Trop lentement pour certains, bien trop vite pour d’autres. Alors qu’il militait encore au niveau amateur il y a à peine plus d’un an, il fait face aujourd’hui à toutes les exigences de la D1A, tant sportives que structurelles.

Le but avoué est le maintien. Pour ce faire, le RFC Seraing doit évoluer et son président en est parfaitement conscient. « L’objectif à cinq ans est de pérenniser le club en Division 1A », explique le président sérésien Mario Franchi. « Rester longtemps à ce niveau, progresser pour ne pas avoir à penser au maintien chaque saison, chatouiller les plus grosses cylindrées en frappant de temps en temps à la porte des Playoffs 1. Là est l’ambition. Pour cela, il est nécessaire de stabiliser le club à tout point de vue. L’aspect sportif est le plus important, mais toute la structure doit évoluer, aller de l’avant. Même en cas de culbute, nous devrons continuer à progresser. Si par malheur cela arrivait, l’objectif serait de remonter le plus rapidement possible. »