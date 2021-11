Coronavirus et horeca: des tensions, et des solutions

Au vu de l’augmentation fulgurante des contaminations et des admissions en soins intensifs, le secteur de l’horeca s’inquiète. Et s’il devait à nouveau fermer ses portes à la veille des fêtes de fin d’année ?

Le président de la Fédération Horeca Bruxelles, Fabien Hermans, accuse les personnes non vaccinées de mettre les hôpitaux sous pression. Et par conséquent, de provoquer une fermeture éventuelle de l’horeca si la situation continue de se dégrader. « On nous fait porter le chapeau, à cause de personnes qui ne nous respectent pas. » Maxence Von Crombrugge, président de la Fédération horeca en Wallonie ne partage pas ce sentiment, et ajoute qu’il est important de ne pas tomber dans le clivage. Selon lui, le problème, c’est le CST. « Le gouvernement a investi dans un outil qui a discriminé la population. Dès son instauration, l’horeca a chuté de 30 %, à Bruxelles et en Wallonie. » Mais alors, quelle est la solution ?