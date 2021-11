Italie: de nouvelles mesures face à la flambée des cas

Face à la flambée de nouveaux cas de covid qui touche l’Europe, l’Italie a adopté mercredi de nouvelles mesures, notamment une accélération de la dose de rappel du vaccin et des restrictions pour les non-vaccinés.

Notre situation est l’une des meilleures en Europe», a souligné le chef du gouvernement Mario Draghi devant la presse, «mais cette situation est en légère mais constante détérioration».

Le gouvernement a ainsi décidé que les personnes non vaccinées ne pourront plus avoir accès aux restaurants, bars, cinémas, théâtres, discothèques et salles de musculation.