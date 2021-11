Erika Vlieghe: «Cela devient insupportable dans les hôpitaux»

La présidente du GEMS a serré la vis ce mercredi soir : « La situation n’est plus possible ». Elle pointe l’augmentation inquiétante des chiffres.

Un avis partagé par Erika Vlieghe qui enfonçait le clou mercredi soir au micro de la VRT : « Ce n’est plus possible. Les généralistes disent qu’ils n’en peuvent plus. Les responsables du tracing ont de grandes difficultés à faire leur travail. Cela devient insupportable dans les hôpitaux aussi et nous ne voyons aucune tendance à la stabilisation ou à la baisse des chiffres. Au contraire, ils montent en flèche. » Et l’infectiologue anversoise, présidente du Gems, de plaider, une énième fois pour en finir avec les « demi-mesures ».