John van den Brom avant le match de Genk en Europa League: «Il va falloir améliorer pas mal de choses»

Une victoire des Limbourgeois leur permettrait de dépasser les Croates au classement, d’occuper la deuxième place et d’entrevoir la poursuite de la compétition cet hiver. Une défaite en revanche mettrait fin aux espoirs de rester en Europa League (seizièmes de finale). La troisième place du groupe et le renvoi en Conference League, la 3e division européenne, serait dès lors l’objectif lors de la sixième et dernière journée le 9 décembre.

«Nous savons que nous devrons améliorer pas mal de choses par rapport à nos dernières rencontres», a concédé John van den Brom, l’entraîneur néerlandais des Limbourgeois au point presse à la veille du match. «Le Dinamo est un peu dans la même situation que nous. Nous avons du respect pour notre adversaire, mais nous nous concentrons surtout sur nous».