Coronavirus: une nouvelle procédure pour le traçage des cas contacts

Ce mercredi, la Conférence interministérielle Santé publique (CIM Santé) a acté une nouvelle procédure dans le traçage des cas contacts. A partir de décembre, les personnes positives au coronavirus pourront recenser les contacts à haut risque qu’elles ont eu sans passer par le call center. Après avoir reçu leur résultat, elles recevront automatiquement par SMS un lien pour indiquer leurs derniers contacts rapprochés (nom, numéro de GSM et/ou adresse mail). Ces contacts seront, ensuite, avertis et invités à s’enregistrer en ligne pour recevoir un code les invitant à réaliser un dépistage.

Pour l’instant, il revient au personnel du contact tracing de téléphoner à chaque cas positif. Ensemble, ils déterminent les potentiels contacts à haut risque. Avec plus de 15.000 cas positifs au covid-19 recensé par jour (+54 % par rapport à la semaine précédente), les centres d’appel sont débordés. « Ce sont donc autant de personnes qui doivent être appelées par les centres de contact. Auxquelles s’ajoutent les contacts à haut risque, les écoles, les gens qui appellent après un autotest positif ou un écran rouge de Coronalert, etc. », indique Karine Moykens, qui préside le comité interfédéral chargé du dépistage et du traçage de contacts.

Cette nouvelle procédure devrait accélérer l’envoi d’un code de dépistage, et ainsi réduire la transmission du virus. Toutefois, si une personne porteuse du virus ne remplit par le questionnaire en ligne, le call center prendra le relais. Les individus faisant partie d’une collectivité, comme les écoles, recevront toujours un appel téléphonique.