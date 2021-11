L’envoyé spécial de l’ONU en Libye claque la porte à un mois des élections

Ján Kubiš, l’ex-ministre slovaque des Affaires étrangères, est le second envoyé spécial de l’ONU pour la Libye à jeter l’éponge en moins de deux ans.

Ján Kubiš a claqué la porte sans crier gare : l’ex-ministre slovaque des Affaires étrangères est le second envoyé spécial de l’ONU pour la Libye à jeter l’éponge en moins de deux ans. Sa lettre de démission, datée du 17 novembre, soit cinq jours après la conférence internationale de Paris sur l’avenir du pays, a été rendue publique mardi par le secrétariat de l’ONU dont le siège se trouve à New York, et sera effective le 10 décembre prochain.