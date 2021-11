Migration de transit: 31 personnes décèdent dans un naufrage au large de Calais

Le drame est inédit. Il était aussi prévisible. Au moins 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation alors qu’elles tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Une voie maritime de plus en plus empruntée par les migrants cherchant désespérément l’Angleterre réputée particulièrement dangereuse pour de petits bateaux impropres à la navigation. Mercredi soir, La Voix du Nord évoquait une possible collision à l’origine de l’accident.

C’est un pêcheur qui a donné l’alerte en début d’après-midi, signalant « une quinzaine de corps flottant au large de Calais ». Plusieurs navires ont rapidement été dépêchés pour porter secours.