«J’ai honte»: les réactions des joueurs du FC Bruges après la grosse défaite contre Leipzig (0-5) Le FC Bruges a été humilié à domicile par Leipzig et pointe désormais à la dernière place de son groupe en Ligue des champions.

Photo News

Par la rédaction Publié le 24/11/2021 à 23:27 Temps de lecture: 2 min

Interrogé au micro de RTL Sport après la grosse désillusion du FC Bruges, écrasé 0-5 à domicile contre Leipzig, Mats Rits que les Brugeois n’étaient tout simplement pas au niveau. « Je pense que ce n’était tout simplement pas suffisant aujourd’hui » a expliqué le joueur brugeois. « Ils étaient plus rapides, plus concentrés et plus forts dans les duels et au pressing. J’ai honte de notre prestation, ce n’est pas acceptable de jouer un match aussi important de cette manière-là. Je comprends les sifflets du public. C’était un match important pour eux et je comprends qu’ils soient déçus. C’est normal. »

Même son de cloche du côté de Simon Mignolet, qui a pointé du doigt l’entame de match du Club de Bruges : « On ne peut pas démarrer un match de cette manière-là en Ligue des champions, sinon on sait qu’on va passer une mauvaise soirée. On ne pouvait pas perdre 0-5, ça c’est clair ».