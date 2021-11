Ligue des champions: les espoirs brugeois réduits au minimum

Après Salzbourg (0-4/février 2019), le PSG (0-5/octobre 2019) Manchester Utd (0-5/février 2020) et tout récemment Manchester City (1-5/octobre 2021), Bruges vient d’essuyer sa 5e défaite à domicile par au moins 4 buts d’écart en l’espace de deux ans et demi. Un bilan pour le moins interpellant. Qui plus est face à Leipzig dans une rencontre décisive pour l’attribution de la 3e place synonyme de repêchage en Europa League.

1 Une première demi-heure dramatique.