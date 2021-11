Réforme fiscale du sport professionnel: le flou persiste...

La réforme du statut social et fiscal du sportif professionnel en Belgique (qui touche principalement les footballeurs) continue d’agiter les esprits. « Le football professionnel belge comprend et accepte la demande des autorités de fournir une contribution budgétaire considérable de 43 millions d’euros, qui représente plus de 11 % de notre chiffre d’affaires annuel pré-covid », a précisé la Pro League dans un communiqué ce mercredi.