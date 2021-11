Le festival Rock Werchter dévoile le nom de 16 nouveaux artistes

Le festival de musique Rock Werchter a dévoilé mercredi une liste de 16 nouveaux artistes qui se produiront du 30 juin au 3 juillet 2022 sur la plaine du festival. Les Pixies, Queens of The Stone Age, alt-J, Keane, Jamie xx, Jorja Smith, Bicep Live et Nothing But Thieves font partie des nouveaux groupes annoncés et viennent s’ajouter à des groupes déjà programmés comme Metallica, Red Hot Chili Peppers et Pearl Jam.

Le jeudi 30 juin, ce sont les groupes Pearl Jam, Pixies, Beck et Haim qui se produiront sur la scène du festival. Ils seront suivis, vendredi 1er juillet, par Metallica, Queens of the Stone Age, Moderat, alt-J, The Streets et Sam Fender. Samedi 2 juillet, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Faith No More sont notamment attendus. Le festival se clôturera avec les groupes Keane, The Killers et les Red Hot Chili Peppers. Les tickets pour le premier juillet ont déjà tous été vendus, selon les organisateurs. De nouveaux noms devraient être dévoilés sous peu.