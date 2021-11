Manchester City - PSG: Gabriel Jesus s’érige en sauveur des Skyblues

Le sort de Bruges ayant été scellé en moins d’une demi-heure par Leipzig, Manchester City et le PSG étaient tous deux automatiquement qualifiés pour la suite de la Ligue des champions dès avant leur retour au vestiaire, à la pause. Dès lors, l’unique intérêt de ce match au sommet entre les deux mastodontes de ce groupe A était de savoir qui terminerait en tête de ce groupe A, bénéficiant de facto de l’avantage du terrain lors du match retour des huitièmes de finale, au sortir de l’hiver. Pour connaître la réponse à ce – maigre – suspense, il ne faudra même pas attendre la sixième et dernière journée puisque Manchester City a fini par émerger logiquement pour s’assurer de cette première place tant convoitée. Son sauveur ? Gabriel Jesus, monté au jeu à la 54e minute et auteur d’un assist puis d’un but alors que le PSG menait au score à ce moment, contre le cours du jeu…