Philippe Clement après la débâcle de Bruges contre Leipzig: «J’ai fait des mauvais choix» (vidéo)

Interrogé au micro de RTL Sport après la lourde défaite de Bruges contre Leipzig, Philippe Clement a pointé du doigt un problème d’engagement dans les duels. « On a perdu tous les duels en première mi-temps. On avait très bien joué au match aller mais pas aujourd’hui. Et quand on ne gagne pas un duel, on ne peut pas gagner ce genre de match », a expliqué l’entraîneur brugeois.

« Nous n’étions pas assez bien et ce match doit être une grande leçon pour les prochains mois », a poursuivi Clément. « Nous sommes vraiment retombés sur terre aujourd’hui et nous avons évidemment perdu tous ensemble, moi y compris. J’ai fait des mauvais choix. »