Arrêt forcé d’UberX: les chauffeurs de LVC prévoient de nouvelles actions

Actions à venir

«On va bloquer Bruxelles tous les jours en faisant l’escargot jusqu’à obtenir une réponse du Cabinet de Rudi Vervoort (ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale)», avertit Fernando Redondo. «Cela fait 7 ans qu’on attend ce plan Taxi et depuis 7 ans c’est gelé avec le Cabinet de Rudi Vervoort. A la suite de la décision en première instance, on a eu des amendes de 160 euros. Des chauffeurs Uber avaient manifesté dans Bruxelles et on nous avait promis un plan Taxi pour l’été. On est fin novembre et on n’a toujours rien. On restera dans la rue jusqu’à ce qu’on soit sûrs de pouvoir retravailler», assure-t-il.