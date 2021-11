Sortie du nucléaire: les travailleurs bloquent l’accès à la centrale de Tihange

Environ deux cents travailleurs ont bloqué l’accès au site de la centrale nucléaire de Tihange, jeudi matin, dans un mouvement de protestation contre l’éventuelle sortie du nucléaire à l’horizon 2025. « Les travailleurs craignent de perdre leur emploi », a indiqué Julien Leruth de la FGTB-Gazelco.

Le mouvement de grogne est organisé en front commun par Gazelco et la CNE. Les syndicats ne permettent l’accès au site qu’aux travailleurs de la sûreté et de la sécurité de la centrale, ajoute Vincent Franco, également délégué syndical Gazelco. « Ça fait plus d’un an que le personnel attend d’être fixé sur son sort, et ce gouvernement ne fait rien », ajoute-t-il. Les centrales nucléaires de Tihange et de Doel, exploitées par Engie, occupent environ 7.000 personnes (2.000 emplois directs et 5.000 indirects).