Coronavirus: près de 4 Belges sur 10 ont des idées erronées sur les vaccins

Plus de 38% des Belges pensent erronément que les vaccins peuvent provoquer les maladies contre lesquelles ils doivent les immuniser, ressort-il d’une enquête européenne en matière de santé, citée dans De Morgen jeudi, et à laquelle l’UCLouvain et les Mutualités libres ont participé.