Défaite interdite pour Genk, succès impératif pour l’Antwerp: les clubs belges jouent leur avenir européen ce jeudi soir

Les trois clubs belges engagés sur la scène européenne jeudi, deux en Europa League et un en Conference League de football disputent leur cinquième match de la phase de groupes. Les décisions les concernant pourraient tomber à cette occasion.

En Europa League, Genk se déplace à 18h45 au Dinamo Zagreb dans le groupe H. Une victoire des Limbourgeois leur permettrait de dépasser les Croates au classement, d’occuper la deuxième place et d’entrevoir la poursuite de la compétition cet hiver. Une défaite en revanche mettrait fin aux espoirs de rester en Europa League (seizièmes de finale). La troisième place du groupe et le renvoi en Conference League (seizièmes de finale) serait dès lors l’objectif lors de la sixième et dernière journée le 9 décembre.

Balayés 0-3 à domicile par le Dinamo, le 30 septembre, Genk s’est rassuré en accrochant 2-2, le grand favori du groupe West Ham, le 4 novembre, au terme d’un match très réussi. Mais les vice-champions ne sont pas les rois des prestations régulières comme en témoigne leur dernière sortie en championnat ponctuée par une défaite 2-0 des oeuvres de la lanterne rouge le Beerschot.