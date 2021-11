L'ancien producteur de télé flamand Bart De Pauw condamné à six mois avec sursis pour harcèlement

Le tribunal correctionnel de Malines a déclaré le producteur de télévision Bart De Pauw coupable d'avoir harcelé cinq femmes et d'avoir causé des désagréments par communication électronique à une femme. Il a envoyé des SMS inappropriés à plusieurs femmes avec lesquelles il travaillait et a ainsi commis un délit. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Les plaintes civiles de Liesa Naert, Ellen lloyd et Ella-June Henrard ont été déclarées recevables et fondées ; elles recevront un euro chacune et un droit de greffe. La demande de Lize Ferryn a été déclarée recevable mais non fondée, et la demande de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée non fondée.