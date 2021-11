«La vérité sur la violence sexiste passe par l’éducation»

Rien ne pourra jamais justifier la violence à caractère sexiste et la violence domestique. Parvenir à une perception uniforme de cette problématique au sein de la société relève du défi, sachant à quel point de telles justifications sont parfois profondément ancrées dans nos cultures.

L’évolution des sociétés et la lutte contre les idées reçues concernant la violence à caractère sexiste nécessitent une éducation précoce, y compris une éducation sexuelle. Elles exigent d’investir dans une stratégie globale de « tolérance zéro à l’égard de la violence » dans le cadre des politiques publiques. Les mouvements sociaux tels que #MeToo se sont révélés être de véritables moteurs du changement.

#MeToo a aidé des millions de femmes à trouver le courage de se défendre et de faire entendre leur voix. La Commission européenne s’emploie quant à elle à renforcer la sensibilisation sur ces sujets à travers des campagnes telles que #SayNoStopVAW (« Dites NON aux violences faites aux femmes) et la campagne UNiTE menée par les Nations unies. Ce renforcement de l’attention accordée à la violence à caractère sexiste n’a que trop tardé, il est plus que temps de procéder à de nombreux changements.

Ces changements ne peuvent se faire sans les hommes, qui doivent être beaucoup plus nombreux à participer à cet effort. Car c’est ensemble que nous changerons le discours, avec la contribution de tous. Il est tout aussi important de prendre en compte les auteurs de violences, notamment pour empêcher les récidives. Trouver la bonne approche est ici essentiel. Les programmes ciblant les auteurs de violences doivent offrir une éducation plus large sur la violence à caractère sexiste et ses conséquences, et limiter les interventions médicales aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

S’agissant de la protection des victimes, notre devoir est d’éviter toute victimisation secondaire, qui résulte en soi d’une mauvaise compréhension de la violence à caractère sexiste. Chaque État membre de l’UE doit investir davantage dans la formation des professionnels, y compris des juges, des services de police et des travailleurs sociaux afin de leur permettre, entre autres, de savoir poser les bonnes questions et de déceler les bons indices.

Le Réseau européen de formation judiciaire reçoit chaque année du budget de l’UE un montant de onze millions d’euros pour organiser des séminaires sur la violence à caractère sexiste et la violence domestique, l’exploitation sexuelle liée à la traite des êtres humains et les droits des victimes en cas de violence à l’égard des femmes et des enfants.

Notre compréhension de la violence à caractère sexiste doit rester en phase avec les nouvelles technologies. D’après une enquête réalisée en 2020 auprès de plus de 14.000 jeunes filles dans 31 pays, 58 % d’entre elles ont été victimes de harcèlement en ligne et 50 % affirment être harcelées davantage en ligne que dans la rue. Ces chiffres sont aussi révélateurs qu’inquiétants : ils n’ont fait qu’augmenter ces dernières années. La pandémie de covid et les confinements qui en ont résulté ont contraint bon nombre d’entre nous à se connecter en ligne soulignant ainsi le fait que nos réalités numériques doivent également faire partie d’un environnement en ligne plus sûr.

La violence à caractère sexiste survient chaque jour, et peut survenir partout : sur le lieu de travail, à l’école, dans la rue, en ligne… Elle nuit à la santé et au bien-être des personnes qui en sont victimes, elle entrave leur capacité à s’épanouir dans la société. Elle n’est pourtant ni une fatalité ni partie inhérente d’une culture. Elle peut et doit être évitée. La première étape vers l’élimination totale de cette violence consiste à la reconnaître pour ce qu’elle est. C’est ce que la Commission fera avec sa première proposition législative concernant la lutte contre la violence à caractère sexiste, la violence domestique et la prévention de celles-ci, prévue pour début 2022.

À l’occasion de cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la lutte contre la violence à caractère sexiste. Faites preuve de vigilance face à ce réel problème, faites-en part à vos entourages personnel, social, professionnel. Défendez votre point de vue contre ce type de violence. Nous avons besoin du soutien de tous pour lutter contre ce fléau.