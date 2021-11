Coronavirus: les chiffres inquiètent plusieurs ministres, un Codeco est envisagé la semaine prochaine

Le secteur de la santé tire la sonnette d’alarme alors que les taux d’infection atteignent des niveaux record. « Je pense que nous devons donner un très bon suivi à ce message », a déclaré Verlinden jeudi. « S’il est nécessaire d’agir, nous devons agir. Nous avons toujours dit que nous pouvions agir rapidement lorsque cela était nécessaire, et si les chiffres sont maintenant tels qu’il faut agir, nous devons prendre des décisions. »

Jeudi, il y aura de nombreuses consultations au sein du gouvernement pour préparer un éventuel Comité de concertation, a révélé la ministre. « Je peux vous assurer qu’avec le Premier ministre, nous examinons le moment où nous devrions nous asseoir à nouveau ensemble et je pense que ce sera beaucoup plus tôt que ce que nous avions initialement envisagé. »

En alerte 5, ce qui correspond au confinement

De son côté, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a déclaré à La Libre : « Nous sommes en alerte 5, ce qui correspond à un confinement On essaie de tenir le cap sans fermer les secteurs mais on voit que la situation est très critique, non seulement dans les hôpitaux mais aussi avec le tracing, le testing et les reports d’hospitalisations ». Elle n’évoque pas encore de nouvelles mesures, mais plutôt des contrôles pour être sûrs que les mesures décidées récemment soient bien appliquées. « On continue de voir beaucoup de monde sur les routes, je n’ai pas le sentiment que le télétravail obligatoire est respecté. » En revanche elle envisage d’avancer le prochain Comité de concertation.

Pour le ministre bruxellois Alain Maron, chargé de l’Action sociale et de la Santé au micro de Bel RTL , « Les hôpitaux se remplissent de cas covid. Un Comité de concertation aura bien lieu dans les prochains jours ». Il se dit extrêmement inquiet. « Les modèles prévoient, pour le moment, un pic dans les hospitalisations pour la mi-décembre, aux alentours de 1.000 lits aux soins intensifs. Ce qui est une situation extrêmement tendue. Mais pour que ça se passe, dans les prochains jours, il faut une inflexion. C’est ce que prévoyaient les différents modèles mathématiques, qui en général se trompent peu, mais maintenant ça doit se traduire dans les faits. Or il devient inquiétant de ne pas voir cette inflexion ».