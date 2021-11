Joachim Sauer: «Les anti-vax allemands sont comme les créationnistes américains»

Pour le célèbre physicien quantique allemand, époux de la chancelière Angela Merkel, « ce serait merveilleux que de plus en plus de jeunes s’intéressent à la science et se mettent à l’étudier ».

Alors qu’il compare les Allemands hostiles aux vaccins contre le covid aux créationnistes américains – « Ils suscitent en moi la même stupeur, je suis choqué », assure-t-il –, il espère tout de même qu’« après cette pandémie, les gens, et en particulier les plus jeunes, accorderont davantage d’attention à la science. Ce serait merveilleux que de plus en plus de jeunes s’y intéressent et se mettent à l’étudier. Nous en avons besoin. » Le célèbre physicien quantique allemand Joachim Sauer était récemment à Turin, en compagnie de l’astronome suisse Michel Mayor , élu Prix Nobel de physique en 2019, pour recevoir le diplôme de nouveau membre étranger de l’Académie des sciences.