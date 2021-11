Hausse des embauches de 80% en octobre par rapport à 2019 (Partena)

Le premier semestre avait été plutôt morose, mais les recrutements semblent repartir à la hausse depuis l'été par rapport à l'avant coronavirus, constate le prestataire de services RH.

La hausse concerne principalement les contrats à durée déterminée et les contrats de remplacements. Ces contrats ont connu une augmentation de plus de 70% depuis le mois d'août par rapport à 2019. "Les perspectives économiques et sanitaires incertaines poussent vraisemblablement les employeurs à privilégier la prudence en offrant majoritairement des contrats à durée limitée", analyse Partena.