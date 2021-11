Mode d’emploi: les Plaisirs d’hiver en 10 questions (carte interactive)

Cela se passe où ? Au centre-ville. Les chalets s’étalent de la Grand-Place, au Vismet, en passant par la Bourse, la place de la Monnaie et De Brouckère. Le sapin, la crèche, le son et lumière, c’est Grand-Place. La patinoire, c’est place De Brouckère. La grande roue, c’est au bout du Vismet. Le village après-ski, c’est place de la Monnaie. Les illuminations, c’est sur 152 artères du Pentagone et du quartier européen. Grande nouveauté 2021 : le bois de la Cambre est de la fête, à partir du 3 décembre : patinoire, luge, curling et lumières au programme.

Et quand ? Tous les jours, de 12h à 22h, sauf les jours de réveillon, avec fermeture prévue à 18h.

Covid : un masque, un bracelet

L’accès est-il libre ? Oui et non… L’événement est soumis au Covid Safe Ticket (CST) pour les plus de seize ans. Mais seulement s’ils veulent consommer une part de tartiflette ou un verre de vin chaud, acheter une bougie ou une chapka en fourrure, patiner ou profiter de la grande roue. La promenade sans achat au milieu des chalets n’est donc, stricto sensu, pas soumise au CST, la Ville ne voulant pas restreindre l’accès aux deux kilomètres du parcours. Mais Philippe Close, le bourgmestre socialiste, a vivement découragé, lundi soir, les non-vaccinés à se rendre au marché de Noël.

Qui vérifie mon CST ? Les commerçants et exploitants ne devront pas scanner le CST, mais vérifier le port d’un bracelet. Concrètement, il faudra présenter son pass sanitaire à l’un des dix chalets (ouverts de 11h à 21h) répartis sur le périmètre, pour recevoir le sésame. Lequel donne droit, ensuite, aux achats et consommations, à l’accès à toutes les animations. Attention : chaque jour sa couleur. Il faut donc demander un bracelet à chaque visite aux Plaisirs d’hiver.

Que faire si je n’ai pas de CST ? Se faire tester. C’est possible chez Viage (le casino), sur le piétonnier.

Dois-je porter le masque ? Oui, sur un large périmètre, entre les différents lieux phare. En gros, sur toutes les rues situées autour des axes Sainte-Catherine/Mont des Arts d’une part, De Brouckère/Fontainas de l’autre.

Et c’est tout ? Non. Il faut aussi intégrer le sens de circulation. Et ne pas hésiter à utiliser les stations de gel hydroalcoolique réparties sur le parcours.

Mobilité : les transports, le vélo…

En 2019, année record avec 3,4 millions de visiteurs, les premiers jours avaient viré au chaos, à Bruxelles, en termes de mobilité. Pour éviter pareil scénario, un seul mot d’ordre : éviter la voiture.

En transports, c’est accessible ? Parfaitement. En train : la gare Centrale est le point d’accès idéal pour entamer le parcours. Un chalet CST y sera d’ailleurs installé, qui distribuera les bracelets contre présentation du pass sanitaire. En métro ou en tram, avec les stations desservant le centre-ville (De Brouckère, gare Centrale, Bourse) ; pour l’occasion, la Stib renforcera les fréquences sur les lignes de métro les vendredis et samedis, de 23h à minuit.

Et si je viens en vélo ? C’est bien aussi, il y a des parkings sécurisés et gratuits dans les stations Bourse et De Brouckère. Ainsi qu’un parking extérieur au Marché aux Porcs et à l’Albertine.