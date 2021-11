Thierry Henry et Jamie Carragher s’en prennent au trio Neymar-Mbappé-Messi: «Pochettino doit vite partir à Manchester United!»

Les deux consultants pour la chaîne américaine CBS Sports ont donné leur avis sur le jeu proposé par le PSG, ainsi que les choix opérés par Mauricio Pochettino. Pour l’adjoint de Roberto Martinez, l’entraîneur argentin renie ses principes de jeu à cause… du trio Mbappé-Neymar-Messi ! « Si vous voulez remporter la Champion’s League, vous ne pouvez pas défendre avec seulement sept joueurs, c’est impossible », avance l’ancien d’Arsenal et du Barça. « Vous pouvez être n’importe qui, ça ne peut pas fonctionner. Cela expose beaucoup trop vos latéraux, qui se retrouvent parfois face à deux voire trois adversaires. Cela peut fonctionner dans le championnat français, mais pas en Europe. Le problème, c’est que Pochettino n’est pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe. Comment sortir Mbappé, Messi ou Neymar ? Ce n’est pas faisable, du coup il a mis Angel Di Maria au milieu de terrain. Mais celui-ci a été trop exposé, et il n’a pas aidé défensivement… »

Avec cette défaite, le club parisien est assuré de terminer à la deuxième place du groupe A. Les ouailles de Nasser Al-Khelaïfi disputeront donc la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais, pour certains, la prestation des Franciliens était tout sauf rassurante. À commencer par Jamie Carragher et Thierry Henry.

Même son de cloche du côté de l’ancien de Liverpool. Selon Carragher, le problème du PSG vient de son trio d’attaquants. « Pochettino doit quitter ce club », lance-t-il sans détour. Et l’ex-défenseur avance même une porte de sortie pour le tacticien, qui est cité avec de plus en plus d’insistance du côté d’Old Trafford. « S’il a la moindre chance de partir à Manchester United, qu’il y aille vite. Honnêtement, à sa place, je le ferai dès demain. Et ce, à cause de ces trois stars… »