Cecilia Bartoli: «Je ne peux pas imaginer ce que je ferais d’autre que chanter»

Fille de chanteurs lyriques, Cecilia Bartoli est tombée dans la musique dès sa naissance. Si à 15 ans, elle rêvait de devenir danseuse de flamenco, sa mère s’employa à la ramener dans le droit chemin. Avec beaucoup d’intelligence, et un sacré sens du plaisir.

Il a fallu la convaincre. Rétive à l’idée d’exposer sa vie privée, Cecilia Bartoli pouvait redouter qu’on se glisse imperceptiblement dans la sphère de son intimité, lorsqu’on lui exposa il y a quelques mois notre désir d’avoir avec elle une discussion centrée sur ses origines et son parcours de vie. Elle marqua finalement son accord, après avoir compris que ce voyage dans son passé n’aurait rien d’intrusif. Et que notre souhait, qui est celui présidant à la philosophie des « Racines élémentaires », était celui-ci : comprendre qui elle est, en découvrant d’où elle vient, et comment elle s’est construite.

Je ne serais pas devenue qui je suis si…