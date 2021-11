5 ans avec sursis, confiscation de 4 millions d'euros: Dejan Veljkovic est le premier repenti de Belgique

L’accord entre le parquet fédéral et l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, premier (et seul jusqu’alors) justiciable belge à obtenir le statut de repenti, a été approuvé ce jeudi matin dans un arrêt de la chambre des mises en accusation d’Anvers. L’intéressé n’était pas présent à cette audience qui se tenait à huis clos et qui ne consistait qu’en le prononcé de la décision : celle-ci confirme donc qu’il écope, pour la grosse centaine de préventions retenues contre lui dans le dossier Footbelgate, d’une peine de cinq ans avec sursis accompagnée d’une amende de 80.000 euros avec sursis et de la confiscation des sommes obtenues illégalement, qui se chiffrent à environ 4 millions et qui ont déjà été en grande partie récupérées par la justice, notamment via la vente de sa villa de luxe à Schoten (périphérie cossue d’Anvers) l’an dernier.

Le « partenariat » entre la justice et le repenti

Le quinquagénaire serbe avait été intercepté en octobre 2018 lorsqu’une quarantaine de perquisitions avaient lancé le « footbelgate », après de longs mois de filatures et d’écoutes téléphoniques. Il avait recouvré la liberté 40 jours plus tard tout en promettant au ministère public de donner toutes les informations en sa possession sur les procédés illégaux adoptés dans le monde du football belge, ce qui avait donné lieu à ce qu’on appelle, dans la loi sur les repentis adoptée il y a trois ans et demi, un mémorandum officialisant ce « partenariat » entre la justice et le repenti. Il a été auditionné 27 fois et a livré énormément d’informations, notamment sur les bénéficiaires des systèmes mis en place, qui concernent une dizaine de clubs belges alors en première division ; un addendum a ensuite été réalisé pour compléter l’accord, notamment en ce qui concernait l’argent qu’il avait obtenu par le biais de ces activités illégales.