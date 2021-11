Quatre travailleurs sur dix ont besoin d'être formés pour assurer leur maintien en emploi

Pourtant, "quatre adultes sur dix ne souhaitent pas participer à la formation continue", a souligné Steven Vanackere. "Certains groupes présentent malheureusement des taux de participation à la formation continue plus faibles", a ajouté M. Vanackere. En particulier les personnes faiblement diplômées et les plus de 55 ans.

La moitié (54%) seulement des travailleurs estime très important d'être formée dans le cadre de leur emploi actuel. Plus interpellant encore, note le CSE, les pourcentages de ceux qui jugent important (43%) ou très important (13%) de se former pour un autre emploi sont parmi les moins élevés au niveau européen.

Le Conseil constate par ailleurs que la très grande majorité (84%) des entreprises contribue à la formation de ses travailleurs, "c'est davantage que la moyenne de l'UE et pas loin des meilleurs". En moyenne, la taille de la firme reste cependant un aspect important de l'intensité de formation. Le CSE montre aussi que les investissements en formation ont un impact positif sur la productivité et sur les salaires, mais que l'effet sur la productivité prévaut.

Les travailleurs mieux formés sont plus productifs et plus employables, ce qui réduit leur risque de chômage (en tout cas de durée de chômage) et d'inactivité. Un ciblage spécifique sur certains groupes sous-représentés est d'autant plus pertinent pour le CSE que ce sont aussi ceux dont l'employabilité est la plus à risque.