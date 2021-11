Voici quand est prévue la 46e édition du Mémorial Van Damme à Bruxelles

Traditionnel rendez-vous de fin de saison en Ligue de Diamant, le Mémorial Van Damme se tiendra le vendredi 2 septembre 2022. Cette 46e édition du meeting bruxellois constitue la 13e et dernière manche du principal circuit mondial d’athlétisme avant les finales prévues à Zurich les 7 et 8 septembre. World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, l’a annoncé jeudi.

Après des saisons 2020 et 2021 rabotées en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue de Diamant espère retrouver son calendrier habituel et la Chine, où deux rendez-vous sont prévus. Le premier doit se tenir à Shanghai le 30 juillet, le second dans un lieu encore à déterminer le 6 août.