France: une troisième dose de vaccin obligatoire avant le 15 janvier pour les plus de 18 ans

Face à la flambée des cas en Europe et en France notamment, de nouvelles restrictions sanitaires sont attendues de la part du gouvernement français ce jeudi. Notamment concernant la dose de rappel et le pass sanitaire

Olivier Véran, le ministre de la Santé, s’est exprimé. « La France connaît à son tour une cinquième vague, qui sera sans conteste, plus forte et plus longue que celle survenue cet été. » Il ajoute « Nous considérons encore aujourd’hui que nous pouvons passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants. »