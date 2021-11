Un double derby contre les Pays-Bas à Amsterdam au menu des Red Lions pour terminer 2021

Cette double confrontation, délocalisée de Rotterdam vers Amsterdam en raison de la nouvelle vague de coronavirus, se déroulera à huis clos au Wagener Stadion d’Amstelveen et marquera l’entrée en compétition des Oranje sous leur nouveau coach Jeroen Delmee. Les Belges, champions olympiques et du monde, restent sur deux succès probants devant l’Allemagne, il y a un mois, en ouverture du tournoi à Uccle.

Les Pays-Bas, redescendus au 4e rang mondial après leur 5e place aux JO, présenteront ce week-end une sélection complètement rajeunie par rapport à Tokyo. Exit les Jeroen Hertzberger, Billy Bakker, Mink van der Weerden, Robbert Kemperman ou Mirco Pruijser, désormais seuls Thierry Brinkman, Sander de Wijn et le gardien Pirmin Blaak noteront face aux Belges plus de 100 capes à leur actif. Un fameux contraste comparé au noyau de Michel van den Heuvel, où la plupart des cadres, excepté Thomas Briels, a signé pour quelques saisons de plus.

Pour Arthur Van Doren, cela ne modifiera pas la donne. « Je joue aux Pays-Bas depuis quelques années maintenant et je connais les qualités de leurs joueurs. Beaucoup de jeunes frappent à la porte de leur équipe nationale et ils ne manquent pas de talent », a expliqué le défenseur de Bloemendaal. « Ce sera un nouveau challenge pour nous, car beaucoup de gars que nous connaissions très bien ne sont plus là. Mais contre les Pays-Bas, cela reste toujours des duels de prestige. Nous allons faire tout notre possible pour contenter le public présent derrière leur écran à la maison », a conclu ’King Arthur’, double meilleur joueur mondial (2017, 2018).