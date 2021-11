L’Europe recommande le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué ce jeudi être favorable à une autorisation du vaccin de BioNTech-Pfizer contre le covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Les études cliniques menées auprès de 2.000 enfants ont montré un taux d’efficacité de 90,7 % dans la prévention des symptômes du covid, même si « le taux d’efficacité réel pourrait être compris entre 67,7 et 98,3 % », informe l’EMA. La plupart des effets secondaires sont similaires à ceux constatés chez les plus de 12 ans, à savoir de la fatigue, des douleurs au point d’injection, des maux de tête, des rougeurs… Des effets habituellement légers ou modérés qui disparaissent après quelques jours. Ce vaccin pour les 5-11 ans n’est pas le même que celui donné aux plus de 12 ans, son dosage est plus faible. Mais les études cliniques ont montré que la réponse immunitaire était malgré tout comparable à celle constatée chez les 16-25 ans ayant été vaccinés avec le Pfizer. Comme pour les adultes, le vaccin est administré en deux doses, espacées de trois semaines.

Sur base de la recommandation de l’EMA, il revient maintenant à la Commission européenne d’autoriser officiellement l’extension d’indication aux 5-11 ans pour le vaccin Pfizer.