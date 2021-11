Hockey: Michel van den Heuvel veut imposer son style

Depuis sa prise de fonction après l’été, l’ancien T2 des champions olympiques a bâti minutieusement le nouveau cadre de son équipe. Et face à l’Allemagne, mi-octobre, lors du lancement de la 3e saison de la Pro League, la Belgique a déjà démontré qu’elle était repartie sur de bonnes bases en proposant 2 prestations déjà très abouties avec, à la clé, 2 larges succès conquis à Uccle. Ce week-end (vendredi et dimanche), c’est aux Pays-Bas que les Lions tenteront d’engranger 2 nouvelles victoires face à une équipe néerlandaise rajeunie. Mais l’essentiel pour Michel van den Heuvel sera bel et bien d’asseoir les nouveaux principes et les bases du « nouveau » style des Red Lions sans toutefois réinventer l’identité de l’équipe.