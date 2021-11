Kinshasa applaudit la volonté belge de rendre au Congo des objets traditionnels volés

Une Table Ronde sur la restitution du patrimoine congolais a ouvert la voie à un nouveau chapitre plus apaisé de l’histoire belgo-congolaise.

La colonisation et les exactions commises à cette époque ont privé des générations de Congolais de l’accès à leur patrimoine et à la spiritualité de leurs ancêtres. La Belgique doit gérer cet héritage trouble, mais il est de notre ressort collectif d’agir sur le présent et de modifier notre avenir. En travaillant sur la restitution de biens spoliés, le gouvernement belge s’engage à construire une histoire commune avec le peuple congolais ».

Un nouveau chapitre de l’histoire complexe et mouvementée des relations entre la Belgique et le Congo a été amorcé cette semaine à Kinshasa : le secrétaire d’Etat belge à la politique scientifique, Thomas Dermine, y a organisé une Table Ronde sur le thème de la restitution du patrimoine culturel congolais, et ces mots qu’il a prononcés devant ses hôtes congolais ont été particulièrement appréciés.