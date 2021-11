Météo: de la neige au menu des prochains jours

Le ciel sera très nuageux jeudi après-midi, avec des périodes de fine pluie ou de bruine. Au fil des heures, des éclaircies se développeront sur le nord-ouest puis le centre du pays, en alternance avec des passages nuageux et quelques averses locales, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, autour de 6 ou 7 degrés dans le centre, et entre 8 et 10 degrés sur l’extrême ouest. Le vent soufflera de secteur nord à nord-ouest et sera modéré, voire assez fort en bord de mer.