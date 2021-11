Bertrand Piccard: «L’utopie ne sauvera pas le climat, mais bien une meilleure efficience»

Explorateur mondialement connu à la suite de son tour du monde en avion solaire, notamment, Bertrand Piccard a appris de l’aventure du Solar Impulse qu’une meilleure efficience était « la » solution. Non seulement pour faire voler cet avion sans pétrole, mais aussi et surtout pour sauver le monde du désastre climatique. « On peut gagner de l’argent en sauvant l’environnement », assure-t-il, s’appuyant sur plus d’un millier de solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse qu’il préside. « Ces solutions sont rentables en protégeant l’environnement plutôt qu’en le détruisant. Et prouvent qu’il est possible de réconcilier l’économie et l’écologie, dans un schéma où tout le monde est gagnant. »