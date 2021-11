Tadej Pogacar remporte le Vélo d’Or 2021, Wout van Aert termine troisième

Pogacar, 23 ans, a décroché 13 victoires en 2021, dont un deuxième succès final et trois étapes sur le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Le coureur de UAE-Team Emirates devance au classement son compatriote Primoz Roglic, lauréat en 2020, champion olympique du contre-la-montre et vainqueur d’une troisième Vuelta de suite. Wout van Aert, auteur d’un triplé étape de montagne - contre-la-montre - sprint sur le Tour de France et vainqueur de Gand-Wevelgem et de l’Amstel Gold Race, a pris la troisième place. Julian Alaphilippe, qui a conservé son titre mondial sur route, quatrième, est désigné Vélo d’Or français.

Le Vélo d’Or est attribué depuis 1992. Un jury international composé de journalistes spécialisés dans le cyclisme désigne le vainqueur. Trois Belges figurent au palmarès: Johan Museeuw en 1996, Tom Boonen en 2005 et Philippe Gilbert en 2011. Avec quatre trophées, l’Espagnol Alberto Contador détient le record de victoires.