Bruxelles: le masque obligatoire sur la Grand-Place dès vendredi, d’autres endroits concernés (carte interactive)

Dès ce vendredi, place aux Plaisirs d’hiver à Bruxelles. L’événement est maintenu, jusqu’à nouvel ordre. Avec CST, bracelet et masque. Ainsi, du 26 novembre au 02 janvier, il faudra se balader avec masque sur la Grand-Place de Bruxelles où le traditionnel spectacle « son et lumière » fait son retour.

Et c’est tout ? Non. Il faut aussi intégrer le sens de circulation. Et ne pas hésiter à utiliser les stations de gel hydroalcoolique réparties sur le parcours. Les Plaisirs d’hiver ont lieu tous les jours, de 12h à 22h, sauf les jours de réveillon, avec fermeture prévue à 18h.

