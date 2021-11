Roumanie: un ancien général pour mettre fin à la crise politique

Ce jeudi, le Parlement roumain a voté en faveur de l’alliance entre les libéraux et les sociaux-démocrates, après trois mois d’instabilité politique. Le libéral Nicolae Ciucã, ex-militaire, devient Premier ministre. Un accord qui décrédibilise le Parti national-libéral et le président Klaus Iohannis.

Encore impensable il y a quelques mois, le Parti social-démocrate (PSD) roumain retrouve sa place au gouvernement après deux ans dans l’opposition. Connu pour ses positions passées à l’encontre de l’État de droit, le parti dirigera le pays aux côtés du Parti national-libéral (PNL) et de l’Union des Magyars de Roumanie (UMDR). Un retournement de situation pas si inattendu, selon l’analyste Sorin Ioniță, du centre de réflexion Expert Forum : « Certes, c’est surprenant, après les critiques virulentes du PNL vis-à-vis du PSD, mais quand on regarde de plus près, ces deux grands partis ne sont pas si différents dans leur façon de faire la politique. Ils sont conservateurs, clientélistes et bien implantés dans les territoires. »