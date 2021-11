Ce qui a poussé le Premier ministre à avancer le Comité de concertation

Pourquoi le Codeco a-t-il été soudainement avancé ? Il s’agit du fruit de discussions avec le monde politique et le commissaire Corona avec qui il a longuement échangé afin d’analyser les chiffres. « La situation épidémiologique s’est considérablement détériorée ces derniers jours. L’augmentation des infections et des hospitalisations est supérieure aux courbes les plus pessimistes esquissées par les experts dans les modélisations disponibles la semaine dernière », nous dit-on.

Les mesures sur la table

Selon nos informations, les mesures éventuelles seront discutées dès ce jeudi soir, à 20 h, lors d’un kern. Le Premier ministre entend définir trois axes pour endiguer la progression de l’épidémie dans le pays : accélérer l’administration de la 3e dose du vaccin, mettre en place des mesures visant à soulager les soins et instaurer « un paquet de mesures non médicales ». Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a déjà prévenu qu’il allait plaider pour des mesures fermes. « Il faudra prendre de nouvelles mesures dans l'enseignement, les loisirs et le travail. Certaines activités devront être interrompues. » Le ton est donné. Le Comité de concertation débutera à 8h ce vendredi et se déroulera en virtuel.

