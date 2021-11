Surprise en Premier League: Arsène Wenger proche d’un retour à Arsenal, mais pas comme coach

« Je ne peux pas vous dire quel rôle il pourrait endosser mais j’aimerais qu’il soit plus proche de moi. Je suis convaincu qu’il pourrait être d’une grande aide pour le club et moi. Il est capable de créer un certain climat grâce au respect et à l’admiration de tout le monde ainsi que pour tout ce qu’il représente au club », a encore ajouté Arteta.

Après un mauvais départ, Arsenal pointe actuellement à la 5e place en Premier League.