Brussels Airport s'inscrit dans la transition durable avec le projet Stargate (2)

"Au cours des cinq prochaines années, Brussels Airport travaillera sur près de 30 projets concrets visant à rendre l'aviation et les aéroports plus verts et plus durables", a expliqué le CEO jetant les bases du vaste chantier. "Nous travaillerons en collaboration avec un consortium comprenant trois autres aéroports européens (Athènes, Budapest et Toulouse), des compagnies aériennes, des autorités, des instituts de recherche et des sociétés scientifiques", poursuit-il. Au total 22 partenaires sont embarqués dans l'aventure. Et la Commission européenne, qui a sélectionné le projet, s'est engagée à verser une manne de 24,8 millions d'euros de subsides.

Aujourd'hui une première tranche du financement est arrivée et les actions concrètes peuvent démarrer.