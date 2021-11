Codeco avancé à vendredi: ce qui est sur la table

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke se sont exprimés ce jeudi à la Chambre. Un Comité de concertation est prévu demain matin à 8 heures.

Les nouvelles mesures seront discutées ce soir et demain. Le Premier ministre souhaite travailler sur trois axes : l’accélération des vaccinations/boosters, les mesures visant à soulager le secteur des soins de santé et plusieurs mesures non médicales.