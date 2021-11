11,1 milliards d'euros de crédits à la consommation octroyés en 2020 (BNB)

Les ouvertures de crédit, des réserves d'argent mises à des dispositions des particuliers, représentaient 1,7 milliard d'euros en 2020. Le montant est purement indicatif car il s'agit de prêts "autorisés" et non de montants effectivement prélevés.

La grande majorité de ces 11,1 milliards d'euros, avec un volume de 9,3 milliards, étaient des prêts à tempérament. Ces crédits sont généralement octroyés pour l'achat d'une voiture, la rénovation d'une maison ou l'achat d'un voyage. Il s'agit en majorité de montants supérieurs à 10.000 euros et la moité de ces crédits ont une durée de plus de cinq ans.

Enfin, la plus petite part (220 millions en 2020) est destinée aux ventes à tempérament, comme l'achat d'une voiture et sur un montant inférieur à 5.000 euros. La durée est généralement comprise entre 1 et 5 ans.