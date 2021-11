Franck Vayssié: «Pas idéal pour le MotoGP»

Directeur de la Commission des courses sur circuits au sein de la Fédération internationale moto (FIM), le Français Franck Vayssié (55 ans) garde un œil attentif sur les travaux en cours à Francorchamps où, après avoir accompagné Nathalie Maillet dans leur élaboration, il est en contact régulier avec Elisabeth Guillaume, la directrice des travaux. Mais d’abord, et comme tout motard, il se réjouit du retour des 24 Heures de Spa, les 4-5 juin 2022. « Votre circuit a certes une image plus forte du côté de la voiture que de la moto, mais comme on vient de l’expérimenter à Losail (Qatar) où je suis basé dans le cadre de mes activités au sein de la Fédération qatarie, ce tracé estampillé moto a accueilli avec succès la Formule 1 le week-end dernier », dit Franck Vayssié. « Mais comme Francorchamps a surtout une histoire (NDLR : débutée il y a 100 ans par des courses de motos), je me réjouis d’y voir une grande épreuve internationale s’y dérouler à partir de l’an prochain ».