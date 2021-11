Frank Vandenbroucke et Alexandre De Croo: «Il faudra prendre de nouvelles mesures dans l’enseignement»

Le Premier a confirmé que les nouvelles mesures concerneront tous les secteurs : l’enseignement, les loisirs et le monde professionnel.

Cette réunion, convoquée à 8 heures du matin, se tiendra à peine une semaine après le dernier Codeco à l’issue duquel les ministres des différents niveaux de pouvoir avaient convenu de se revoir… l’année prochaine. Il était alors question d’étendre le port du masque et le télétravail, d’assortir le Covid Safe Ticket d’autres mesures et d’insister encore sur les mesures de précaution.

Un Comité de concertation aura lieu vendredi matin, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire alors que les contaminations au covid ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Pour le ministre, il s’agit d’abord de respecter les règles adoptées. « Des règles qui ne sont pas respectées ne signifient rien », a-t-il souligné en rappelant que les dernières vagues de la pandémie ont montré que le comportement des citoyens permettait d’infléchir les courbes de contamination et d’hospitalisation.

L’objectif de la réunion de demain sera de diminuer la pression sur les hôpitaux et particulièrement les soins intensifs. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a déjà prévenu qu’il allait plaider pour des mesures fermes. « Il faudra prendre de nouvelles mesures dans l’enseignement, les loisirs et le travail. Certaines activités devront être interrompues. On ne peut pas attendre », a-t-il souligné.

Le ministre n’a pas détaillé les mesures complémentaires qui seront proposées, mais elles toucheront tous les secteurs, a-t-il averti : l’enseignement, les loisirs et le monde professionnel. Et il y aura des limitations, voire l’arrêt des activités les plus risquées.