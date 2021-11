Coronavirus - L'administration et le commerce en ligne ont le vent en poupe

"Quelque 52% de la population a rempli et envoyé des formulaires en ligne au cours de l'année écoulée, soit 12% de plus qu'en 2019 avant la crise", précise Statbel. Ce chiffre est en constante augmentation depuis des années, mais l'année dernière, la hausse a été beaucoup plus importante.

"Toutefois, 48% de la population adulte n'a toujours pas de contact numérique avec les services publics, ajoute l'office. Parmi les obstacles fréquemment cités et qui freinent le recours au digital, on relève le manque de contacts personnels (18%), le manque de compétences (16%) et une plus grande confiance dans les formulaires papier (15%).