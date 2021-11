Gros embarras de circulation: la manifestation des chauffeurs Uber bloque plusieurs tunnels (photos et vidéo)

Et aussi au niveau de la petite ceinture (R20) et la rue de la Loi (N3). Evitez ce secteur.

Suite à la manifestation, les tunnels suivants sont fermés : tunnel Madou direction Midi, tunnels Arts-Loi et Trône dans les deux sens (Midi/Basilique), tunnels Tervueren, Cinquantenaire et Loi direction Centre. Il existe également des perturbations dans la rue Belliard, au niveau de l’entrée du tunnel Belliard.

Le texte doit fournir un cadre juridiquement sûr et fiable pour l’ensemble du secteur professionnel, précise-t-il. Il s’agit d’associations de conducteurs, d’associations d’opérateurs et de plateformes.

L’accord intervient juste après que la cour d’appel de Bruxelles a décidé mercredi que les chauffeurs ne peuvent plus travailler avec l’application Uber. Des centaines de chauffeurs Uber sont descendus dans la rue mercredi et jeudi, bloquant les tunnels Botanique et Rogier. Le gouvernement bruxellois recherche activement une solution temporaire à la situation créée par le jugement et l’attitude d’Uber, « en attendant l’approbation de la réforme », a-t-il déclaré jeudi.